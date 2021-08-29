BOĞAZIN PERİSİ REKORU EGALE ETTİ - Son Dakika

MERSİN'de özel bir kolejde eğitim gören Ada Liza Çelik, 55 ülkeden 2 bin 465 sporcunun katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışmasında 14-18 yaş kategorisini 41 dakika 55 saniye ile tamamlayarak rekor kırdı. Çelik, milli takıma girip, üniversiteyi de burslu olarak yurt dışında okumayı hedefliyor.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması birçok sporcuya ev sahipliği yaptı. Yarışmaya Mersin'den Ada Liza Çelik, 14-18 yaş kategorisinde katıldı. Daha önce 48 dakika 29 saniyede yüzülen yarışmayı, 41 dakika 55 saniye ile tamamlayarak organizasyon rekorunu egale etti. Yarışmadan sonra Mersin'e gelen Çelik, antrenmanlarına yeniden başlayarak milli takıma girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Haluk Süskün, Ada Liza Çelik'i yarışmaya gönderdiklerinden böyle bir sonuç beklemediklerini kaydetti Süskün, Muazzam bir derece, ekstrem bir sonuç elde etti. 14-18 yaşta rekor bir derece ile birinci oldu. 580 sporcu arasında genel klasmanda 5'inci oldu. Eğer erkek klasmanında girmiş olsaydı bin 500 erkeği geride bırakarak 10'uncu olacaktı. Yüzdüğü derece ile daha önceki derece arasında yaklaşık 6 dakikalık bir fark var. Bu da bir rekor. Liza'yı İstanbul'a gönderirken bu dereceyi beklemiyordum. Çünkü bir önceki yarışmada Liza çok heyecanlandı ve bizim beklediğimiz dereceyi yapamadı. Şu an aldığı derece çok ekstrem bir sonuç. Bizim beklediğimiz yer milli takım seçmesinde madalya almasıydı ama Liza bu yarışmada kendini daha rahat hissederek burada yeteneğini konuşturdu dedi.

HEM EĞİTİMDE HEM SPORDA BAŞARI

Sporun öğrencinin daha disiplinli olmasını sağladığını ifade eden Süskün, Şimdi Z kuşağı ile çalışıyoruz. Z kuşağının hayatında programlama ile ilgili sıkıntılar var. Çocuklar telefon ve televizyon ile çok fazla zaman geçiriyorlar. Bunun aksine Liza hem okul birincimiz, hem de 2 yabancı dil biliyor. Bununla birlikte sabah akşam haftada 10 antrenman yapabiliyor. Hem spor da hem de eğitimin de hayatını başarılı bir şekilde götürebiliyor diye konuştu.

'YÜZMEYLE OKULDA TANIŞTIM'

Rekortmen yüzücü Ada Liza Çelik, yüzme ile okula geldiğinde tanıştığını dile getirerek 4 yıldır da başarılı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. Hobi olarak yüzmeye başlayan Çelik, İstanbul'a giderken derece için değil, gücünü denemek için gittiğini kaydederek, İstanbul'daki yarışmaya yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Benim kategorimde de 580 kişi vardı. Ben, katıldığım 14-18 yaş kategorisinin en küçük sporcusuydum. Daha önce yüzülen dereceyi 41,55 ile geçerek rekor kırdım. Bundan sonra ise öncelikli hedefim milli takıma girmek, milli takım seçmelerinde madalya almak yüzme bursu ile üniversiteyi yurt dışında okumak ifadesini kullandı.