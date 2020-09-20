Boğazın şampiyon yüzücüleri, gözünü olimpiyatlara dikti - Son Dakika

MERSİN'de, 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda derece elde eden yüzme sporcuları, antrenmanlarını yüzme milli takım antrenörü Volkan Burak Tuncil, liderliğinde sürdürüyor. Yüzme milli takım seçmeleri ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan genç yüzücüler, olimpiyat madalyasını da kazanmayı planlıyor. 2017 Yüzme Türkiye Şampiyonu olan Ilgın Çelik (18), "Hedefimde Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı var. Manş Denizi'ni geçen en genç sporcu olmak istiyorum. Sonrasında hedefim olimpiyat madalyası kazanmak" dedi.

32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda derece elde eden yüzme sporcuları, pandemi sonrası antrenmanlarını yüzme milli takım antrenörü Volkan Burak Tuncil liderliğinde sürdürüyor. Yüzme milli takım seçmeleri ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan genç yüzücüler, olimpiyat madalyasını kazanmayı planlıyor. 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın tarihteki en genç şampiyon olan Mustafa Sevenay (16), "Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda boğaz şampiyonu oldum. Milli takıma gittim. Yurt dışında yüzme şampiyonalarına katıldım. Oralarda ülkemizi temsil ettim. Pandemi süreci bizi de etkiledi, yüzemedik, hissiyatlarımız kayboldu. Hedefim ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.