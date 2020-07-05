BOĞAZIN SERİN SULARINDA KİLOMETRELERCE YÜZDÜLER - Son Dakika

BOĞAZIN SERİN SULARINDA KİLOMETRELERCE YÜZDÜLER

BEYKOZ Kanlıca Sahili'nde çeşitli meslek gruplarından ve her yaştan 26 yüzücü sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek İstanbul Boğazı'nda kilometrelerce yüzdü.

BEYKOZ Kanlıca Sahili'nde çeşitli meslek gruplarından ve her yaştan 26 yüzücü sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek İstanbul Boğazı'nda kilometrelerce yüzdü. Yüzücülerden Muhammet Fatih Karakaya, 'Spor koronavirüse karşı yapmış olduğumuz en önemli koruyucu silahlardan bir tanesi. dedi.

Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor

3 saat boyunca 14 kilometre kulaç atarak Üsküdar Salacak Sahili'ne ulaşan yüzücüler, daha sonra kendilerini yeniden boğazın serin sularına tekrar atarak kısa bir yüzme parkuru daha gerçekleştirdi.

Yüzme parkurunu tamamlayan Muhammet Fatih Karakaya, ? Öncelikle sağlıklı bir Türkiye için yüzelim. Sabah 04.30 gibi yüzme parkurumuza Kanlıca tarafından başladık. Yaklaşık 13-14 kilometre arasında bir mesafe yüzdük. Son noktayı burada tamamladık. Gebze Master Grubu, Sarayburnu ekibi, Open Water grubu ile beraber güzel bir yüzme etkinliği parkurumuz oldu. Spor koronavirüse karşı yapmış olduğumuz en önemli koruyucu silahlardan bir tanesi. Sebebi de şu, bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi açısından çok büyük önem teşkil ediyorö diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOĞAZIN SERİN SULARINDA KİLOMETRELERCE YÜZDÜLER - Son Dakika

Son Dakika

21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:43 Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı 20:21 Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok 17:30 Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti 16:30 Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:36 Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor 08:50 Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı
12:03
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
12:00
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
11:25
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
11:02
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
10:07
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
09:56
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
09:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
09:34
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
08:33
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
07:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 12:34:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BOĞAZIN SERİN SULARINDA KİLOMETRELERCE YÜZDÜLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]