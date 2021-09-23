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Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu - Son Dakika

Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu

23.09.2021 18:09

Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu Kendisini içeri sokmak istemeyen polis ekiplerine 'ben anayım' diyerek uzun süre gözyaşı döktü Ekmek bıçağıyla intihara teşebbüs eden genç, 1 saatlik eyleminin ardından polise teslim oldu Oğlunu ikna etmek için eve girmek isteyen...

Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu

Kendisini içeri sokmak istemeyen polis ekiplerine 'ben anayım' diyerek uzun süre gözyaşı döktü

Ekmek bıçağıyla intihara teşebbüs eden genç, 1 saatlik eyleminin ardından polise teslim oldu

Oğlunu ikna etmek için eve girmek isteyen anne, kendisini içeri sokmak istemeyen polis ekiplerine 'ben anayım' diyerek uzun süre gözyaşı döktü

ANTALYA - Antalya'da evin içinde boğazına ekmek bıçağı dayayarak intihar teşebbüsünde bulunan genç adam, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu. Oğlunu ikna etmek için eve girmek isteyen anne, kendisini içeriye sokmak istemeyen polis ekiplerine 'ben anayım' diyerek seslendi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç adam, 1 saatlik eyleminin ardından ekiplere teslim oldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi 5806 sokak üzerinde tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yusuf A. (24), anne ve babası evin önünde çay içerken bir anda sinir krizi geçirdi. Ailesini yanına yanaştırmayan Yusuf A., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını boğazına dayayarak intihara teşebbüs etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri, içeride bulunan genci, eyleminden vazgeçmesi için bir türlü ikna edemedi. Bunun üzerine olay yerine müzakereci polis talep edildi.

Anne ve babasını gözyaşlarına boğdu

Anne İfade A. ise, sinir krizleri geçirip uzun süre gözyaşı döktü. Oğlunu eyleminden vazgeçirmek için evin içine yönelen İfade A., can güvenliği açısından içeriye sokmak istemeyen polis ekiplerine 'Ben anayım' diye seslendi. Kapıdan oğluna ağlayarak seslenen İfade A., onu ikna edemeyince baygınlık geçirdi. Bu sırada oğlunun durumuna oldukça üzülen baba Selim A. da sandalyenin üzerinde oturup uzun süre gözyaşı döktü.

aklaşık 1 saatlik eyleminin ardından bıçağı ekiplere verip teslim olan Yusuf A., ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu
Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu
Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu
Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu

Antalya, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğazına bıçağı dayadı, anne ve babasını gözyaşlarına boğdu - Son Dakika
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