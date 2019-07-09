Son Dakika Haberleri: Boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşine kızıp bıçakla kendine zarar vermek isteyen genci polis ikna etti.

Boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde eşine kızıp bıçakla kendine zarar vermek isteyen genci polis ikna etti.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Muharip Gaziler Parkı yanında bulunan 206 sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ayrı yaşadığı eşinin evinin önüne gelen M.Y. (30) eline aldığı bıçağı boğazına dayadı. Eşiyle barışmak isteyen M.Y. göğüs bölgesini kesmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren olayda polisler M.Y. isimli şahsı sakinleştirip elindeki bıçağı aldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acile ekipleri M.Y. adlı şahsı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
Tarsus, Mersin, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öfkeli koca evinde oturan boşanacağı eşine pencereden kurşun yağdırdı "Niye yan bakıyorsun" kavgasında, saldırgan yanlış kişiyi vurdu! Dehşet anları kamerada Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı ABD polisi dondurma yalayan kız nedeniyle markette nöbet tutuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:55:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]