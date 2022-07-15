Olay, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Hocalar Sokak'ta meydana geldi. Evde henüz bilinmeyen nedenle sinir krizi geçiren Suriye uyruklu Abdullahi M., eline bıçak alıp eşi ve 3 çocuğunu dışarı çıkararak kendisini bir odaya kilitledi. Evden gelen sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP, KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ - Son Dakika

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