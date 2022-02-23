Boğazına bir kilo ağırlığında iki çupra takılan karabatak müdahaleyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Boğazına bir kilo ağırlığında iki çupra takılan karabatak müdahaleyle kurtarıldı

23.02.2022 12:53
Boğazına bir kilo ağırlığında iki çupra takılan karabatak müdahaleyle kurtarıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde yutmaya çalıştığı balıklar boğazına takılan karabatak, veterinerin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Antalya'nın Finike ilçesinde yutmaya çalıştığı balıklar boğazına takılan karabatak, veterinerin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Limandaki vatandaşlar, hareketsiz buldukları karabatağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Görevliler, boğazına balık takıldığı için nefes almakta güçlük çektiği anlaşılan kuşu, Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Veterinerlerin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesi sonucu karabatağın yutmaya çalıştığı iki çupra çıkarıldı.

Kumluca Belediyesi Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, karabatağın iki balığı aynı anda yutmaya çalışması sonucu, balıklardan birinin boğazına takılı kaldığını, diğerini ise sıkışma nedeniyle yutamadığını söyledi.

Yaptıkları müdahaleyle bir kilogram ağırlığındaki iki balığı kuşun boğazından çıkarttıklarını ifade eden Ulusoy, "Karabatak uzun üzer solunum sıkıntısı çekmiş ve balıkların kılçıkları nedeniyle boğaz ve yemek borusunda yırtıklar oluşmuş. Müdahalemizle balıkları çıkarttık, ancak kuşumuz yaşadığı travma nedeniyle bitkin durumda. Tedavisini merkezimizde takip ediyoruz. Yemek yeme yetisi yok, beslenmesini mama ile yapıyoruz." diye konuştu.

Ulusoy, kuşun iyileşip kendini yaşamını idame edecek duruma geldiğine doğal ortamına geri bırakılacağını dile getirdi.

Boğazına bir kilo ağırlığında iki çupra takılan karabatak müdahaleyle kurtarıldı
Boğazına bir kilo ağırlığında iki çupra takılan karabatak müdahaleyle kurtarıldı
Boğazına bir kilo ağırlığında iki çupra takılan karabatak müdahaleyle kurtarıldı
Boğazına bir kilo ağırlığında iki çupra takılan karabatak müdahaleyle kurtarıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Şehit emniyet müdürü, memleketi Kütahya'da dualarla anıldı Son dakika haber: Şehit emniyet müdürü, memleketi Kütahya'da dualarla anıldı Iğdır'da kaçak keklik avcılarına 8 bin 67 TL ceza Iğdır'da kaçak keklik avcılarına 8 bin 67 TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kumluca Belediyesi, Antalya, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğazına bir kilo ağırlığında iki çupra takılan karabatak müdahaleyle kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:16:06. #1.11#
SON DAKİKA: Boğazına bir kilo ağırlığında iki çupra takılan karabatak müdahaleyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement