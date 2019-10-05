Son Dakika Haberleri: Boğazına çapari iğnesi takılan martı ameliyat edildi
Son Dakika Güncel Haber

Boğazına çapari iğnesi takılan martı ameliyat edildi

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boğazına çapari iğnesi takılmış halde bulunan ve ameliyat edilen martı yavrusu, sağlığına kavuştu.

Boğazına çapari iğnesi takılan martı ameliyat edildi, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boğazına çapari iğnesi takılmış halde bulunan ve ameliyat edilen martı yavrusu, sağlığına kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye personeli tarafından bulunan martının gagasını açamadığı fark edildi.

Yavru martının boğazında çapari iğnesi takıldığını gören belediye personeli, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan yaralı martı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi altına alındı.

Yaralı martının boğazına takılan çapari, ameliyatla alındı.

Bir süre gözlem altında tutulan martı yavrusu, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı
Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek Yüksek faizli krediyi yapılandırırken dikkat! Ceza ödeyebilirsiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında 40+1 tartışmalarına noktayı koydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 11:29:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğazına çapari iğnesi takılan martı ameliyat edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]