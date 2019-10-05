Son Dakika Haberleri: Boğazına çapari iğnesi takılan martıya tedavi
Son Dakika Güncel Haber

Boğazına çapari iğnesi takılan martıya tedavi

1 saat önce

İZMİT'te martının boğazına takılan balıkçıların kullandığı çapari iğnesi ameliyatla çıkarıldı.

Boğazına çapari iğnesi takılan martıya tedavi, System.String[]

İZMİT'te martının boğazına takılan balıkçıların kullandığı çapari iğnesi ameliyatla çıkarıldı.

Karabaş Mahallesi, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bir martının gagasını açamadığını gören vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde tedavi altına alınan yaralı martının gagasına takılan çapari iğnesi başarılı bir operasyonla çıkartıldı. Kısa bir süre tedavi altında tutulan martı eski sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğaya salındı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan kedisi Khaleesi ile birlikte eğlenceli video
Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı Sözünü tutan belediye başkanı, belediyeye halk otobüsüyle gitti 4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listedeki terörist yakalandı: Para devletin kasasında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 13:10:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğazına çapari iğnesi takılan martıya tedavi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]