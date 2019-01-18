Son Dakika Haberleri: Boğazına Cisim Kaçan Bebek Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Boğazına Cisim Kaçan Bebek Boğulma Tehlikesi Geçirdi

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde dolmuşta annesinin kucağında bulunan bir bebek, boğazına kaçan bir cisimle boğulma tehlikesi geçirdi.

Boğazına Cisim Kaçan Bebek Boğulma Tehlikesi Geçirdi, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde dolmuşta annesinin kucağında bulunan bir bebek, boğazına kaçan bir cisimle boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, Kaledere Mahallesi üzerinde seyir halinde giden bir dolmuş içerisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Annesinin kucağında yolculuk yapan 1 yaşındaki Belinay Gördü'nün araç içerisinde boğazından bir anda köpükler gelmeye başladı. Araçtan inen annesinin durumu fark etmesi üzerine çevredekiler minik bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Annenin paniklediği olayda minik Belinay çevredekilerin yardımıyla Ünye'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede bebeğin boğazından cismin çıkarılmasından sonra sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Hamza Alp/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:36 Kaynak: İHA

Kaledere, Ordu, Ünye, Güncel
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