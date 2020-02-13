Boğazına dolanan naylon ipin yaraladığı sokak köpeği ameliyat edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boğazına dolanan naylon ipin yaraladığı sokak köpeği ameliyat edildi - Son Dakika

Boğazına dolanan naylon ipin yaraladığı sokak köpeği ameliyat edildi

6 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde boğazına dolanan naylon ipin yaraladığı sokak köpeği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Boğazına dolanan naylon ipin yaraladığı sokak köpeği ameliyat edildi, System.String[]

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde boğazına dolanan naylon ipin yaraladığı sokak köpeği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin yaralı olduğu ihbarını alan belediye ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, naylon ipin dolanması nedeniyle boğazında kesikler oluştuğu tespit edilen köpeği, Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Burada veteriner hekim tarafından ameliyat edilen hayvan, sağlığına kavuştu.

"Garip" ismi verilen köpek, bir süre daha merkezde bakılacak.

Fatih Mahallesi, Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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