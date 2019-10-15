Son Dakika Haberleri: Boğazına ip dolanan ve saldırganlaşan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Boğazına ip dolanan ve saldırganlaşan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Boğazına ip dolanan ve saldırganlaşan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

27 dakika önce

Aksaray'da boynuna bağlı ipe dolanan ve saldırganlaşan köpek AFAD ekipleri tarafından ipten kurtarılarak sakinleştirildi.

Boğazına ip dolanan ve saldırganlaşan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Aksaray'da boynuna bağlı ipe dolanan ve saldırganlaşan köpek AFAD ekipleri tarafından ipten kurtarılarak sakinleştirildi.


Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Duraklı isimli vatandaşa ait olan köpek, boynuna bağlı ipe dolandı. Nefes almakta güçlü çeken köpeği ipten kurtarmaya çalışan sahibi köpeğin saldırganlaşması sonucu durumu AFAD Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede köye gelen AFAD ekipleri özel teçhizatları ile köpeğe yaklaşarak önce uyuşturucu iğne ile sakinleştirdi, sonra da boynuna dolanan ve nefes almasını engelleyen ipi keserek köpeği kurtardı. Sakinleştirilen köpek sahibine teslim edilirken, Mehmet Duraklı AFAD ekiplerine teşekkür etti. - AKSARAY

Armutlu, Aksaray, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
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