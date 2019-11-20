Boğazına kemik kaçan kediyi hayata döndürdü

Sivas'ta bir esnaf nefes borusuna kemik kaçan kediye müdahalede ederek hayata döndürdü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Örtülüpınar Mahallesi'nde kuaför Murat Durak (35), iş yerinin önündeki yolda bir kedinin yerde çırpındığını gördü.

Kediye araç çarptığı sanan Durak, hayvanın yanına gittiğinde ise boğazında kemik kaldığını ve nefes almakta güçlük çektiğini gördü.

Durak'ın çabaları sonucu yeniden nefes almaya başlayan kedi, hızla bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Yaşanan bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Murat Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 gün önce iş yerinde bulunduğu sırada arkadaşının yolda can çekişen kediyi gördüğünü ve durumu kendisine bildirdiğini söyledi.

İlk etapta kediye araç çarptığını düşündüklerini belirten Durak, "Hayvanları çok seviyorum, bu nedenle hemen müdahale ettim. Baktığımda kan yoktu ama dili dışarı çıkmıştı. Boğazında şişlik hissettim. Müdahale edince tekrar can geldi. Hayatını kurtardığım için mutluyum." dedi.