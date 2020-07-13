Boğazına kemik saplanan kedi kurtarıldı - Son Dakika

- Boğazına kemik saplanan kedi kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla nefes borusuna kemik parçası saplanan kedi kurtarıldı.

Biçer Mahallesi'nden gelen ihbarları değerlendiren veteriner ekipleri hemen harekete geçti. Boğazına kemik parçası saplanan ve ölmek üzeri olan kedi için belediye veteriner ekipleri seferber oldu. Hemen hayvan kliniğine ulaştırılan kedi ameliyata alındı. Yapılan başarılı operasyonla kedinin boğazına saplanan kemik parçası çıkartıldı. Yapılan başarılı operasyon ise saniye saniye kayıt altına alındı. Klinikte tedavi altında tutulan kedinin daha sonra yaşam alanına geri bırakılacağı öğrenildi.

Depin bölgesinde araç çarpması sonucunda ağır yararlanan bir köpek ise tedavisi yapılarak klinikte müşahede altına alındı.