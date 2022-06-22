Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçiler, gece devriye görevi yaparken bir sokak köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini, yerde çırpındığını gördü. Köpeğin ağzını açan bekçiler, hayvanın boğazına takılan kemiği gördü. Bir bekçi köpeğin ağzını açarken diğer bekçi ise pense ile köpeğin boğazına takılan kemiği çıkardı. Boğazına takılan kemikten kurtulan köpek rahat bir nefes alırken, bekçiler ise hayvanın hayatını kurtarmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Boğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı - Son Dakika

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