Boğazına misina dolaşan deniz kaplumbağasının imdadına vatandaş yetişti - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Akvaryum Koyu açıklarında, kafası ile ön ayaklarına misina dolanan caretta caretta vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Söğüt Mahallesi açıklarında yüzen Deniz Tanakyüz, su üstünde deniz kaplumbağası caretta caretta'nın hareketsiz durduğunu fark etti. Tanakyüz, yanına yaklaştığı deniz kaplumbağasının ön ayakları ile boynuna misina dolandığını fark etti. Hemen alıp, kıyıya getirdi. Tatilcilerin yardımıyla el arabasına konulan kaplumbağa, bir restoranın bahçesine götürüldü. Makasla misina kesilerek caretta caretta kurtarıldı.