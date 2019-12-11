Boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye götüren dolmuş şoförü o anları anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye götüren dolmuş şoförü o anları anlattı - Son Dakika

Boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye götüren dolmuş şoförü o anları anlattı

6 saat önce

Sakarya'da dolmuşta annesiyle yolculuk yaparken boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş şoförü Samet Sarı, "Biz bunu insanlık için yaptık, aracımıza binen herkesin canı bize emanet. Biz o şekilde görevimizi yaptık" dedi.

Boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye götüren dolmuş şoförü o anları anlattı, System.String[]

Sakarya'da dolmuşta annesiyle yolculuk yaparken boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş şoförü Samet Sarı, "Biz bunu insanlık için yaptık, aracımıza binen herkesin canı bize emanet. Biz o şekilde görevimizi yaptık" dedi.

Olay, Güneşler- Serdivan arasında çalışan dolmuşta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Sarı idaresindeki dolmuşa yolcu olarak anne ve çocuğu bindi. Yolculuk esnasında ismi D.Ö. olduğu öğrenilen 4 yaşındaki küçük kız çocuğunun boğazına aniden yediği şeker kaçtı. Küçük çocuğunun morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne bir anda çığlıklar atarak panik yaşadı. Annenin feryatlarını duyan dolmuş şoförü Samet Sarı, araçta bulunan diğer yolcuları indirdikten sonra güzergahını değiştirerek küçük çocuğu çocuk hastanesi acil servisine götürdü. Dolmuş şoförü ise yaşanan panik dolu o anları anlattı.

Yaşanan panik anını anlatan ve amacının çocuğu hastaneye yetiştirmek olduğunu söyleyen Samet Sarı, "Işıklardan hareket haline çıktım, durağa yanaşmak üzereyken bayanın arka taraftan çığlıklarını duydum. Çocuk, yumuşak şekerler var onlardan yutmuş ve o şeker boğazına yapışmış. Bayan daha sonrasında fark etmiş durumu ve çocuk morarmaya başlamış. Ben onu gördükten sonra yolcuları hemen arabadan aşağıya indirerek; kırmızı ışık, ters şerit nasıl gittiysem aklımda sadece hastaneye gitmek vardı. Hastaneye yakındım, şehir içerisinden en yakın olan çocuk acil hastanesine götürdüm. İlkyardım eğitim olsaydı diyorlar ama burada ilk yardımlık bir şey yok şeker yapışmış, sert bir şeker olsa belki müdahale edilebilir ama yapışkanlı şekerlemeler olduğu için sıkıntıydı o benim sadece aklımda hastaneye gitmek vardı. İlk hastaneye gittiğim zaman kapının önünde ambulans personeli vardı onlar müdahale etti hemen. Çocuğun durumu hakkında tam bilgi alamadım ama ulaşabildiğim kadarıyla iyiymiş sıkıntı yokmuş. Soğukkanlılığı korumak gerekiyor bir anlık karar ile çıktım ben. Ebeveynlere de söylüyorum bu tarz şeker ve boncuklara karşı çocuklarını korusunlar. Çocuk daha 4-5 yaşında bir çocuk. Biz bunu insanlık için yaptık, aracımıza binen herkesin canı bize emanet. Biz o şekilde görevimizi yaptık" dedi.

(İHA)

Güneşler, Sakarya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak yaşamına son verdi
'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı Sakarya'da hamile kadının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti!

Son Dakika Haberleri
04:24 Denizli'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
04:23 İzmir'de yılbaşı öncesi "gümrük kaçağı ürün" operasyonu - Son Dakika
04:22 Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman: "Derin bir ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmak... - Son Dakika
04:18 Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak... - Son Dakika
04:13 Sis etkili oldu - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 04:50:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye götüren dolmuş şoförü o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]