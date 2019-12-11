Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför hastaneye yetiştirdi

6 saat önce

Sakarya'da seyir halinde olan dolmuşta annesi ile beraber yolculuk yapan 4 yaşındaki küçük çocuğun boğazına şeker kaçtı.

Sakarya'da seyir halinde olan dolmuşta annesi ile beraber yolculuk yapan 4 yaşındaki küçük çocuğun boğazına şeker kaçtı. Olayı gören dolmuş şoförünün bir an bile düşünmeden güzergahını değiştirerek çocuğu hastaneye yetiştirdiği anlar saniye saniye dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Güneşler- Serdivan arasında çalışan dolmuşta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Samet Sarı idaresindeki dolmuşa yolcu olarak anne ve çocuğu bindi. Yolculuk esnasında ismi D.Ö. olduğu öğrenilen 4 yaşındaki küçük kız çocuğunun boğazına aniden

yediği şeker kaçtı. Küçük çocuğunun morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne bir anda çığlıklar atarak panik yaşadı. Annenin feryatlarını duyan dolmuş şoförü Samet Sarı, araçta bulunan diğer yolcuları indirdikten sonra güzergahını değiştirerek küçük çocuğu çocuk hastanesi acil servisine götürdü. Yaşanan panik dolu anlar ise dolmuşun içerisinde bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde, annenin feryatları ve dolmuş şoförünün çocuğu hastaneye yetiştirebilmek için elinden gelen gayreti gösterdiği görülüyor. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför hastaneye yetiştirdi

Serdivan, Güneşler, Sakarya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
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