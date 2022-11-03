Ders sırasında boğazına şeker kaçan öğrenci, öğretmeninin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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Ders sırasında boğazına şeker kaçan öğrenci, öğretmeninin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu

03.11.2022 20:20

Adana'da ders sırasında boğazına şeker kaçtıktan sonra fenalaşan 10'uncu sınıf öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu, öğretmeni Ömer Akdemir'in hızlı bir şekilde aksiyon almasının ardından yaptığı "Heimlich manevrası" sayesinde kurtuldu. Yaşanan o anlar, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da 10'uncu sınıf elektronik bölümü öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu'nun boğazına ders sırasında yediği şeker kaçtı. Maraşlıoğlu'nun fenalaştığını gören arkadaşları sırtına vurarak müdahale etmeye çalıştı.

HEİMLİCH MANEVRASI İLE KURTARDI

Durumu fark eden elektrik öğretmeni Ömer Akdemir, hemen Heimlich manevrası yaparak, Maraşlıoğlu'nun boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı.

İLKYARDIM BİLGİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Öğrencisinin hayatını kurtaran Akdemir'in 2021 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi'nde eğitim aldığı öğrenildi. Bu arada yaşananlar, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Anadolu Lisesi, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ders sırasında boğazına şeker kaçan öğrenci, öğretmeninin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu - Son Dakika

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