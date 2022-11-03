Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ders sırasında boğazına şeker kaçan öğrenci, öğretmeninin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.