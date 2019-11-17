Son Dakika Haberleri: Boğazına takılan tavuk kemiği hastanede çıkarıldı
Son Dakika Güncel Boğazına takılan tavuk kemiği hastanede çıkarıldı - Son Dakika

Boğazına takılan tavuk kemiği hastanede çıkarıldı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yemek yerken boğazına tavuk kemiği takılan kadın, hastanede yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Boğazına takılan tavuk kemiği hastanede çıkarıldı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yemek yerken boğazına tavuk kemiği takılan kadın, hastanede yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

İlçenin Yeşil Mezra Mahallesi'nde boğazına tavuk kemiği takılan 50 yaşındaki Aynur Kaya, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan, endoskopiyle Kaya'nın boğazına saplanan kemiği çıkardı.

Müdahalenin ardından ablasının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Ekrem Kaya, "Ablam yemek yediği esnada boğazına bir parça kemik takılmış ve hastaneye götürülmüş. 15 dakikalık müdahale sonrası boğazındaki kemik çıkartıldı. Şuan sağlık durumu iyi. Hastane yönetimine ve doktorlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aynur Kaya, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 03:53:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğazına takılan tavuk kemiği hastanede çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]