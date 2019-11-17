Boğazına takılan tavuk kemiği hastanede çıkarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yemek yerken boğazına tavuk kemiği takılan kadın, hastanede yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

İlçenin Yeşil Mezra Mahallesi'nde boğazına tavuk kemiği takılan 50 yaşındaki Aynur Kaya, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan, endoskopiyle Kaya'nın boğazına saplanan kemiği çıkardı.

Müdahalenin ardından ablasının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Ekrem Kaya, "Ablam yemek yediği esnada boğazına bir parça kemik takılmış ve hastaneye götürülmüş. 15 dakikalık müdahale sonrası boğazındaki kemik çıkartıldı. Şuan sağlık durumu iyi. Hastane yönetimine ve doktorlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.