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Boğazına yemek kaçan 2 yaşındaki kızın hayatını ilk yardım bilen kafe personeli kurtardı - Son Dakika

Boğazına yemek kaçan 2 yaşındaki kızın hayatını ilk yardım bilen kafe personeli kurtardı

25.12.2021 17:47

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşanan olayda, kafede boğazına yemek kaçan 2 yaşındaki kız çocuğu, son anda ilk yardım eğitimi olan bir personel tarafından kurtarıldı.

Kahramankazan Belediyesi'nce bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ve tüm işletmesinin farklı engel türlerine sahip 15 engelli birey tarafından yapıldığı Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe'de herkesi korkutan bir olay yaşandı. Kafeye annesiyle birlikte gelen 2 buçuk yaşındaki minik kız çocuğunun yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı. Durumu fark eden Engelsiz Kafe personelleri hemen annenin ve minik çocuğun yardımına koşarak müdahalede bulundu.

HEİMLİCH MANEVRASI İLE KURTARDI

İlk yardım eğitimi almış olduğu öğrenilen kafe sorumlusu Zeynel Camcı, minik çocuğa, nefes borusuna herhangi bir şeylerin kaçması durumunda uygulanan "Heimlich Manevrası" olarak bilinen ilk yardım tekniğini uyguladı. Camcı, uyguladığı ilk yardım tekniği sonucu minik çocuğun nefes borusuna kaçan yemek parçaları çıkarmayı başardı. Ölümün kıyısından dönen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan bu korkulu dolu anlar ise kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.

"ELİNİN BOĞAZINDA OLDUĞU GÖRDÜM"

Yaşanılan korku dolu anları anlatan Zeynel Camcı, "Burada farklı engel türlerine sahip olan 15 engelli bireyle birlikte çalışıyoruz. Bağrış çağrış sesleri duydum, koşarak olayın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bir hanımefendinin kucağında bir çocuğun sırtına vurduğunu gördüm ve hemen çocuğu kucağıma aldım. Çocuğu kucağıma aldıktan sonra elinin boğazında olduğunu gördüm. Daha önce ilk yardın eğitimini almıştım. Çocuğa hemen 'Heimlich Manevrası' uyguladım. İlk başta başarılı olamadım, fakat sonrasında bir hamle daha yaptım, Allah'ın izniyle çocuk gözlerini açtı. Allah onu ailesine bağışladı, çok şükür çocuğumuz kurtuldu" dedi.

"ALLAH RAZI OLSUN, ÇOCUĞUMU KURTARDILAR"

Kendisinin ve kızının isminin açıklanmasını istemeyen anne ise çocuğuna yardım eden kafe çalışanlarına sonsuz teşekkür ettiğini belirterek, "Büyük korku ve panik yaşadım. Allah onlardan razı olsun, çocuğumu kurtardılar" şeklinde konuştu.

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Kahramankazan, İlk Yardım, Engelli, Mevla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boğazına yemek kaçan 2 yaşındaki kızın hayatını ilk yardım bilen kafe personeli kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğazına yemek kaçan 2 yaşındaki kızın hayatını ilk yardım bilen kafe personeli kurtardı - Son Dakika
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