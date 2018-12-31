Son Dakika Haberleri: Boğazında Bisküvi Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

Boğazında Bisküvi Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

26 dakika önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde yediği bisküvi boğazına kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Boğazında Bisküvi Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde yediği bisküvi boğazına kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Suriye uyruklu 2 yaşındaki M.N.S.A isimli çocuk yediği bisküvinin boğazına kaçması sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:15 Kaynak: İHA

Suriye, Bahçelievler Mahallesi, Tekirdağ, 3. Sayfa
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