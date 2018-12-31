Boğazında Bisküvi Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti
26 dakika önce
Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde yediği bisküvi boğazına kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Tekirdağ
'ın Marmaraereğilisi ilçesinde yediği bisküvi boğazına kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi
'nde Suriye
uyruklu 2 yaşındaki M.N.S.A isimli çocuk yediği bisküvinin boğazına kaçması sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:15 Kaynak: İHA
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