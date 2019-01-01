Boğazında Bisküvi Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde yediği bisküvi boğazına kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde yediği bisküvi boğazına kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Suriye uyruklu 2 yaşındaki M.N.S.A isimli çocuk yediği bisküvinin boğazına kaçması sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı

Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı

Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı

Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı