Boğazında Bisküvi Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde yediği bisküvi boğazına kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde yediği bisküvi boğazına kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Suriye uyruklu 2 yaşındaki M.N.S.A isimli çocuk yediği bisküvinin boğazına kaçması sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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