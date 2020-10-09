Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse bebek sağlığına kavuştu - Son Dakika

Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse bebek sağlığına kavuştu

09.10.2020 09:47

Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse bebek sağlığına kavuştu Nefes alamayıp süt emmeyen Menesse'nin boğazında tespit edilen vallekula kisti, 45 dakika süren zorlu bir uyutma sürecinin ardından 1 buçuk saat süren bir ameliyatla alındı.

Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse bebek sağlığına kavuştu

Nefes alamayıp süt emmeyen Menesse'nin boğazında tespit edilen vallekula kisti, 45 dakika süren zorlu bir uyutma sürecinin ardından 1 buçuk saat süren bir ameliyatla alındı.

Anne Sevim Kurt: "Çok şükür yeniden doğmuş gibi oldu bebeğim"

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Murat Arslanhan, "Bizim için en zoru uyutma süreciydi" dedi

ADANA - Adana'da nefes alamayıp süt emmeyen 2 aylık Menesse bebeğin boğazında tespit edilen vallekula kisti, 45 dakika süren zorlu bir uyutma sürecinin ardından 1 buçuk saat süren bir ameliyatla alındı. Anne Sevim Kurt, "Çok şükür yeniden doğmuş gibi oldu bebeğim" diyerek sevincini dile getirdi. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Murat Arslanhan ise, "Bizim için en zoru uyutma süreciydi" dedi.

Ahmet ve Sevim Kurt çiftinin 2 ay önce Menesse Mina adını koydukları 4 kilogram ağırlığında bir kız çocukları dünyaya geldi. Menesse 10 günlük olana kadar hiçbir problem yokken 10. günün ardından minik bebek nefes alamamaya ve annesini emmemeye başladı. Doğduğu kilonun da altına düşen minik Menesse için ailesi Adana'da birçok hastaneye başvurdu ancak teşhis bir türlü konulamadı.

Aile bu süre içerisinde 3 defa da bebeklerini boğulduğu için acil servise götürdü ancak yine teşhis konulamayınca bir tanıdıklarının aracılığıyla Medline Adana Hastanesi'ne başvurdu. Burada Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Op.Dr. Murat Arslanhan endoskopik muayenede minik bebeğin boğazında kist fark etti. Daha detaylı kisti görmek için minik bebeğe tomografi çekildi ve çok nadir görülen dil kökünde nefes borusunun üst kısmında vallekula kistinin olduğu tespit edildi.

Daha sonra Menesse, Op.Dr. Murat Arslanhan, Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Özgür Tarkan ve Anestezi Doktoru Semra Günaştı Çıtırık'ın katıldığı bir ameliyata alındı. 45 dakika süren zorlu bir uyutma sürecinin ardından minik bebeğin boğazındaki kist toplamda 1 buçuk saat süren bir ameliyatla alındı.

"4 santimlik kist oldukça büyük"

Menesse'nin hastalık ve iyileşme süreci hakkında İHA muhabirine bilgi veren Op.Dr. Murat Arslanhan, "Bebeğimiz doğduktan sonra solunum güçlüğü yaşamış ve beslenme sıkıntıları çekmiş. Doğum kilosundan bile daha da zayıflamış. Birkaç defa da acil servise aile, çocuğumuz boğuldu diye başvurmuş. Aile bizim hastanemize gelip bana yönlendirilince ben endoskopik muayeneyle orada bir kist olduğunu fark ettim. Tomografi çekildi ve sonuçlara bakınca çok nadir olan bir kist olduğunu gördüm. 4 santimetre civarındaydı ve bebeğin soluk borusunu kapatıp yemek yemesini engelliyordu. İyi bir ekiple ameliyatımızı yaptık. 1 buçuk saat süren ameliyat sonrası hastamız iyileşti" diye konuştu.

"En zoru uyutma süreciydi"

Çok nadir olmasının yanında bebeklerde solunum güçlüğünün en önemli nedenlerinden birinin vallekula kisti olduğunu anlatan Arslanhan, "Solunum güçlüğü çeken çocuklarda aslında en sık sebep vallekula kisti. Bu tür hastalardan bize de geliyor ve çocuk doktorları bizleri uyarıyor. 40 günlük bebeği muayene etmek oldukça zor. Endoskopta onu tespit ettik. Bizim için en zoru uyutma süreciydi. Çünkü kist 4 santimetre olduğu için büyüktü ve tam ses tellerinin önündeydi. Bebeğin damarını bulmak bile çok zordu. Boyundaki bir damardan girmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"Bebeğim resmen erimişti"

Anne Zeynep Kurt ise ameliyat öncesi yaşadıkları zorlukları anlatarak, "Bebeğim çok kilo verdi ve sürekli kusunca boğuluyor gibi oldu. Bende Murat hocaya getirdim. Çok doktor gezdik ama hiçbirisi bilmedi. Murat hoca 1 saniyelik bakmayla kisti gördü ve sonrasında çok şükür yeniden doğmuş gibi oldu bebeğim. Çok kötüydü o süreç. Emmiyordu. Bir şey yutmuş gibi ses çıkartıyordu, erimişti resmen. Ameliyattan sonra yeni doğmuş gibi olduk. Artık benim için bebeğim 10 günlük. Çok korkuyordum önceden elimde kalacak diyordum. 3 defa acil servise başvurduk biz bebeğim boğuluyor diye. Hatta birinde terliksiz, yazmasız hastaneye koştum" dedi.

Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse bebek sağlığına kavuştu
Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse bebek sağlığına kavuştu
Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse bebek sağlığına kavuştu
Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse bebek sağlığına kavuştu
Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse bebek sağlığına kavuştu
Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse bebek sağlığına kavuştu
Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse bebek sağlığına kavuştu

Murat Arslanhan, 112 Acil, Adana, Anne, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Boğazındaki 4 santimlik kist alınan 2 aylık Menesse bebek sağlığına kavuştu - Son Dakika

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