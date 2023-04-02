Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

02.04.2023 23:29

Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gaziantep'te tartıştığı şahıs yada şahıslar tarafından boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Gaziantep'te tartıştığı şahıs yada şahıslar tarafından boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Murat Özdemir ile husumetli olduğu şahıs yada şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tartıştığı şahıslardan biri tarafından boğazından bıçaklanan Murat Özdemir hayatını kaybetti.Ağır yaralı çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisine başlanan çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.Öte yandan yaşanan olayın ardından kaçan saldırgan şahıs ve şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Gaziantep'te boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gaziantep'te boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kavgada boğazından bıçaklanan Murat öldü Kavgada boğazından bıçaklanan Murat öldü Gaziantep'te araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tutuklandı Gaziantep'te araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tutuklandı

Murat Özdemir, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:40 Maç sonu pişman oldu! Aboubakar, Fenerbahçe taraftarından özür diledi
00:34 Rıdvan Dilmen'den Arda Güler'in penaltısı için olay yorum: Sarı kart görmeliydi
00:01 İYİ Parti binasının kurşunlanması olayında yeni gelişme! Balistik raporu ortaya çıktı
00:05 Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Feyyaz Yiğit'li gönderme! Kullanılan müzik tam bomba
00:05 Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı yeni bir fotoğraf ortaya çıktı
23:43 Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı 37 yaşındaki Milatovic oldu
23:55 Şenol Güneş'ten galibiyet ve sezonu kapatan Tayip Talha açıklaması: Dinlenme olarak kabul etsin
23:36 Gerçek bir ağabey! Cenk Tosun, tepkilerin odağındaki Arda Güler'e sahip çıktı
23:10 Gaziantep'te boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:25 Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşım: Lale Orta istifa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 01:09:39. #1.11#
SON DAKİKA: Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement