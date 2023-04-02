Boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te tartıştığı şahıs yada şahıslar tarafından boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Murat Özdemir ile husumetli olduğu şahıs yada şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tartıştığı şahıslardan biri tarafından boğazından bıçaklanan Murat Özdemir hayatını kaybetti.Ağır yaralı çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisine başlanan çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.Öte yandan yaşanan olayın ardından kaçan saldırgan şahıs ve şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatıldığı öğrenildi.