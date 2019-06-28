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Boğazından bıçaklanan kişi öldü

21 dakika önce

Düzce'de boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Akçakoca Merkez Camisi önünde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu belirtilen Musa Y. (30), İsa Y. ve Nurdoğan Karoğlu tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Nurdoğan Karoğlu boğazından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Karoğlu kurtarılamadı.
Musa Y. ve İsa Y. gözaltına alındı.
Boğazından bıçaklanan kişi öldü
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:53 Kaynak: AA
Merkez, Akçakoca, Düzce, Güncel
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