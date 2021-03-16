Boğazından vurulan genç öldü - Son Dakika

Boğazından vurulan genç öldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla boğazından vurulan Sercan Tufan (30), hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla boğazından vurulan Sercan Tufan (30), hayatını kaybetti. Olay, Gölcük Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar, yol kenarında boğazından vurulmuş bir kişinin kanlar içerisinde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boğazından tabancayla vurulan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Sercan Tufan olduğu belirlendi. Polis, cinayeti işleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



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