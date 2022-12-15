Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan sanıkların yargılanmasına başlandı

15.12.2022 13:59

Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan sanıkların yargılanmasına başlandıKAYSERİ Kayseri'de bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra evini yaktıkları iddiası üzerine yakalanan 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan sanıkların yargılanmasına başlandı

KAYSERİ Kayseri'de bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra evini yaktıkları iddiası üzerine yakalanan 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan H.H, H.E yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklardan H.E. mahkemede verdiği savunmasında; "O akşam ben işten çıkıp eve geldim. Daha sonra arkadaşı H.E.'nin kendisini arayarak eski emniyetin oraya gelmemi söyledi. Daha sonra buluştuk, bir arkadaşına gideceğimizi söyledi. Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında bir eve gittik. Ben Maktul Y.A.B.'yi ilk defa gördüm. Sonra eve girdik, bu ikisi zaten tanışıyorlarmış. Sonra ikisi mutfağa gittiler, çay getirdiler. Herhalde çayıma bir şey kattılar, ben sızmışım. Sonra uyandığımda odada Y.A.B.'nin öldürülmüş olduğunu gördüm. Benim cinayetle hiçbir ilgim yoktur" dedi. Sanık H.H. ise savunmasında cinayeti kendisinin işlemediğini, suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti; eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında 1 Nisan tarihinde meydana gelen olayda 3 katlı binada çıkan yangında yabancı uyruklu Y.A.B'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Y.A.B'nin yapılan otopsisinde bedeninde bıçak kesiklerine rastlanması üzerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 650 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi ve araştırmalar sonucunda H.E. ve H.H. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı

Kaynak: İHA
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Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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