Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı - Son Dakika
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Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı

03.04.2022 11:56
Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrası bulunan yanmış erkek cesedinin otopside boğazı kesilerek ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrası bulunan yanmış erkek cesedinin otopside boğazı kesilerek ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıkmış, itfaiye ekiplerince çıkan yangın söndürülmüştü. Olayda binada ikamet eden ve çıkan dumandan etkilenen F.E.Ö., H.E.Ö. ve U.E.Ö. ile anneleri Y.H. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ekiplerce yangının çıktığı evde yapılan kontrollerde yabancı uyruklu Y.O.'nun yanmış cesedi bulunmuştu. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı.

Korkunç gerçek otopside belli oldu

Y.O.'nun yapılan otopsisinde boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.O.'nun boğazının kesilip öldürüldükten sonra evin ateşe verildiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekiplerin çalışması sonucu 650 saatlik kamera ve saha çalışması neticesinde olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli H.E. (19) ve H.H. (19), saklandıkları iki farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyette yapılan sorgulamalarında alacak verecek meselesi yüzünden Y.O.'yu boğazını kestikten sonra yaktıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

23 faili meçhul olay çözüldü

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce kurulan özel ekip, faili meçhul olayları aydınlatmaya devam ediyor. Kentte son 7 yılda meydana gelen 23 faili meçhul olay cinayet büro dedektiflerince çözülerek, olayların şüphelileri adalete teslim edildi. - KAYSERİ

Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı
Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı
Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı
Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı
Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı
Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı

YORUMLAR
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Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı adliyede Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı adliyede Yangın sırasında öldü sanılıyordu! Suriye uyruklu kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Yangın sırasında öldü sanılıyordu! Suriye uyruklu kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği, Kayseri, Cinayet, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı - Son Dakika


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