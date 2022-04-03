Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı - Son Dakika
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Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı

03.04.2022 12:46

Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı Cinayet Büro Dedektifleri son 7 yılda 23 faili meçhul olay aydınlattıKAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında ekipler tarafından yanmış erkek cesedi bulunmuştu.

Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı

Cinayet Büro Dedektifleri son 7 yılda 23 faili meçhul olay aydınlattı

KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında ekipler tarafından yanmış erkek cesedi bulunmuştu. Ölen yabancı uyruklu şahsın yapılan otopsisinde boğazının kesilerek ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmesi üzerine cinayet büro dedektifleri tarafından yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıkmış, itfaiye ekiplerince çıkan yangın söndürülmüştü. Olayda binada ikamet eden ve çıkan dumandan etkilenen F.E.Ö., H.E.Ö. ve U.E.Ö. ile anneleri Y.H. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ekiplerce yangının çıktığı evde yapılan kontrollerde yabancı uyruklu Y.O.'nun yanmış cesedi bulundu. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi de, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Korkunç gerçek otopside belli oldu

Y.O.'nun yapılan otopsisinde boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.O.'nun boğazının kesilip öldürüldükten sonra evin ateşe verildiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekiplerin çalışması sonucu, 650 saatlik kamera ve saha çalışması neticesinde olayı gerçekleştiren meçhul iki şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli H.E. ve H.H. (19), saklanmış oldukları iki farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyette yapılan sorgulamalarında; alacak verecek meselesi yüzünden Y.O.'nun boğazını kestikten sonra yaktıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüpheliler; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

23 faili meçhul olay çözüldü

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce kurulan özel ekip, faili meçhul olayları aydınlatmaya devam ediyor. Kentte son 7 yılda meydana gelen 23 faili meçhul olay cinayet büro dedektiflerince çözülerek, olayların şüphelileri adalete teslim edildi.

Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı
Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı
Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı

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Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı Yangın sırasında öldü sanılıyordu! Suriye uyruklu kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Yangın sırasında öldü sanılıyordu! Suriye uyruklu kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Cinayet Büro Amirliği, Kayseri, Cinayet, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğazını keserek öldürdükleri şahsı yakan zanlılar yakalandı - Son Dakika
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