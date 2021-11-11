Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar - Son Dakika

Adana'nın Seyhan ilçesine balı Yalmanlı Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, sulama kanalında köprüden geçen bir kişi çuval içinde cansız beden gördü. Vatandaş hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler cesedin çıkartılması için sualtı polisine haber verdi. Sualtı polisi kanal içindeki çuvalda bulunan cansız bedeni karaya çıkardı.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İlk incelemede şahsın erkek olduğu, boğazının kesilerek öldürüldüğü ve daha sonra ayağına taş bağlanıp çuvala konduktan sonra sulama kanalına atıldığı belirlendi.

HENÜZ KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Polis üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismini belirlemek için parmak izi çalışması başlatırken bir taraftan da kayıp başvurularını inceliyor. Cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.