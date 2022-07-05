Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Boğazkale ilçesi, Kayalı boğaz mevkiinde kaçak kazı yapılacağı yönünde bilgi aldılar. Aldıkları istihbarat üzerine bahse konu bölgede operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüpheli şahısı patlayıcı madde düzenekleri ile kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Boğazkale'de dinamit kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.