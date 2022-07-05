Boğazkale'de dinamit kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Boğazkale'de dinamit kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

05.07.2022 15:17
Boğazkale'de dinamit kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, el yapımı patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, el yapımı patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Boğazkale ilçesi, Kayalı boğaz mevkiinde kaçak kazı yapılacağı yönünde bilgi aldılar. Aldıkları istihbarat üzerine bahse konu bölgede operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüpheli şahısı patlayıcı madde düzenekleri ile kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Operasyonda, gözaltına alınan şüpheli şahısların kaçak kazıda kullandıkları 5 adet dinamit lokumu şeklinde el yapımı patlayıcı madde, 6 kilogram amonyum nitrat, 1 adet batarya akü, 71 metre uzunluğunda kablo ve 17 adet çeşitli miktarlarda kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğazkale'de dinamit kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur
14:54 Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:22:10. #1.11#
SON DAKİKA: Boğazkale'de dinamit kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement