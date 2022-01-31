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Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı - Son Dakika

Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı

31.01.2022 18:09

- Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan kapalı Pazar alanının çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çökerek kullanılmaz hale geldi.

- Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı

ÇORUM - Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan kapalı Pazar alanının çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çökerek kullanılmaz hale geldi.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda muhtemel facianın önüne geçildi. Çöken çatının altında kalan belediye 2 adet kullanilmayan araç hasar gördü.

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı kapalı Pazar yerine giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Ocaklı yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazar alanımızın çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çökmüş olup, kullanılmaz hale gelmiştir. Can kaybı yaşanmamış olup gerekli güvenlik önlemleri ivedilikle tesis edilerek, enkaz kaldırma çalışmalarımız başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı
Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı
Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı
Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı
Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı
Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı
Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı

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Boğazkale, Çorum, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazar yerinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı - Son Dakika
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