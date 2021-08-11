Üye Girişi
Boğazkale Müzesi'nin 3 bin 600 yıllık ünik eseri: Yumruk biçimli içme kabı - Son Dakika

Boğazkale Müzesi'nin 3 bin 600 yıllık ünik eseri: Yumruk biçimli içme kabı

11.08.2021 13:25

Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'da geçmiş yıllardaki kazı çalışmalarında bulunan, arkeoloji dünyasının "ünik" diye nitelendirdiği eserler arasında gösterilen 3 bin 600 yıllık yumruk biçimli içme kabı, farklı görüntüsüyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'da geçmiş yıllardaki kazı çalışmalarında bulunan, arkeoloji dünyasının "ünik" diye nitelendirdiği eserler arasında gösterilen 3 bin 600 yıllık yumruk biçimli içme kabı, farklı görüntüsüyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Alman Arkeoloji Enstitüsünce Hattuşa Ören Yeri'nde yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen boğa, keçi ve yumruk şeklindeki içme kapları, Boğazkale Müzesi'nde sergileniyor.

Müzede sergilenen 3 bin 600 yıllık yumruk biçimli içme kabı farklı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Boğazköy Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, AA muhabirine, 6 yıl önceki kazı çalışmalarında boğa, keçi ve yumruk şeklindeki içme kaplarını ortaya çıkardıklarını aktardı.

Üç içme kabının da arkeolojik açıdan önemli olduğunu, yumruk biçimli kabın ise hem kullanılan malzeme, hem de binlerce yıl toprağın altında bozulmadan kalabilmesinden dolayı "ünik eser" olarak tanımlandığına işaret eden Schachner, "Kazı çalışmalarında boğa, keçi ve yumruk şeklinde 3 çok önemli eser bulduk. Bunlardan en ilginç olanı ise yumruk şeklindeki içme kabı. Çünkü yapıldığı malzeme çok nadir, gri seramiktir." dedi.

Amerika'daki bir müzede gümüşten yapılmış yumruk şeklinde bir içme kabının sergilendiğine işaret eden Schachner, "İnsan yumruğu şeklinde bir içme kabı Boğazkale hariç Anadolu'daki yasal kazılarda henüz bulunmamıştır. Gümüşten yapılmış bir benzeri vardır ve yurt dışına kaçırılmıştır. Nereden geldiği, nerede bulunduğu tam bilinmemektedir. Şu anda Amerika'da bir müzede sergilenmektedir. Bizim Boğazkale'de bulduğumuz bu kap sayesinde bu eserlerin nasıl kullanıldığı, nerede kullanıldığı ve gerçekte var olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Çünkü kaçırılan eserlerin ortamı kaybolduğu için bize çok fazla bir şey söylemiyor. Bu nedenle yumruk şeklindeki içme kabı 'ünik' bir eser." ifadesini kullandı.

Yumruk biçimli içme kabının neredeyse eksiksiz olarak toprağın altından çıkarıldığını vurgulayan Schachner, şunları kaydetti:

"Bu eser, milattan önce 1600'lü yıllarda kurulan bir binanın tabanında bulundu. Büyük bir ihtimalle kendi kullanıldığı döneme ait yerde bulundu. Bu şekilde, neredeyse hiçbir eksiği olmadan bulundu. Eksik bir bölümü var ama onu bulamadık. Dolayısıyla restorasyon süreci olmadı. Sadece yıkanıp temizlendi ve sezonun sonunda Boğazkale Müzesi'ne teslim ettik. Bu yapı tahminimize göre Hitit döneminde büyük ritüeller ve kült aktivitelerin yapıldığı bir mekan. Ritüeller sırasında Hititlerin ileri gelenlerinin veya üst düzey yöneticilerinin içme kabı olarak kullandığı bir eser olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Hititlerde 'tanrıyı içmek' diye bir tabir vardı. Ritüellerde yapılan bir şey. Hititlerin elit kısmındaki insanlar, belki de rahipler, bu tarz bardaklarda içerlerdi. Eserin bir özelliği de bir bütün olarak bulunmasıdır."

Boğazkale Müzesi'ni ziyaret eden Filiz Akar ise Hattuşa'yı ve tarihi eserleri görmek için İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Hem Hattuşa, hem müzedeki eserler çok güzel. Benim tarihe ilgim var, o nedenle geldim. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Müzede sergilenen içme kapları görsel açıdan harika. Vitrinde onları izlerken binlerce yıl önce nasıl yapılmış olabileceğini hayal ediyorum." şeklinde konuştu.

Boğazkale Müzesi'nin 3 bin 600 yıllık ünik eseri: Yumruk biçimli içme kabı
Boğazkale Müzesi'nin 3 bin 600 yıllık ünik eseri: Yumruk biçimli içme kabı
Boğazkale Müzesi'nin 3 bin 600 yıllık ünik eseri: Yumruk biçimli içme kabı
Boğazkale Müzesi'nin 3 bin 600 yıllık ünik eseri: Yumruk biçimli içme kabı

Amerika Birleşik Devletleri, Arkeoloji, Turizm, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğazkale Müzesi'nin 3 bin 600 yıllık ünik eseri: Yumruk biçimli içme kabı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok 14:31 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! 14:12 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 13:54 Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi 13:19 Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında 12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi 12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart 11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş 11:11 Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Son Dakika Haberleri
14:42 Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!
14:30 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok
14:29 Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:11 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!
13:57 Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!
13:54 Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
12:48 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!
12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!         
14:42
Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:29
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek         
13:43
Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!         
12:56
Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!         
12:49
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!         
10:35
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 14:49:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Boğazkale Müzesi'nin 3 bin 600 yıllık ünik eseri: Yumruk biçimli içme kabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement