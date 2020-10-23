Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı - Son Dakika

Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı

23.10.2020 14:44
Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı, System.String[]

ANTALYA Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda 2009 yılında halkalanan bir ak kuyruksallayanın, 2 ay sonra Finlandiya'da yakalandığını söyledi.

ANTALYA Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda 2009 yılında halkalanan bir ak kuyruksallayanın, 2 ay sonra Finlandiya'da yakalandığını söyledi.

Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda, ikinci dönem sonbahar kuş halkalama çalışmaları devam ediyor. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, istasyonun Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi ve Serik Belediyesi ortaklığında faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, "Bu istasyonun 2 ayaklı amacı var. Birinci ayağı kuş yakalama faaliyetlerini yürütmek, ikinci ayağı ise bölgedeki öğrencilere doğa ve çevre eğitimi vermek" dedi.

İstasyondaki çalışmaların önemine değinen İsmail Kaya, "Bir kuşun hangi coğrafyalara yayıldığını anlamak açısından önemli. Örneğin ak kuyruksallayan 2009 yılı mart ayında Antalya'da halkalandı. 2 ay sonra Finlandiya'da yakalandığını görüyoruz. Yine 2011 yılında istasyonumuzda halkalanan bir karatavuğun aynı istasyon tarafından 2017 yılında yakalandığını, sonrasında en az 6 yıl hayatını sürdürdüğü sonucunu çıkartıyoruz" dedi. Kaya, pandemi nedeniyle bu yıl istasyona öğrencileri davet edemediklerini, önümüzdeki günlerde okulların açılmasıyla kontrollü olarak ziyaretçi kabul edeceklerini sözlerine ekledi.BOĞAZKENT ÖNEMLİ BİR KONAKLAMA ALANIAlanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve kuş halkalama istasyonu sorumlusu Dr. Hakan Karaardıç ise istasyonda kuşların türleri, yaş, cinsiyet, kanat uzunluğu ve ağırlığına göre kayıt altına alınıp halkalandığını söyledi. Dr. Karaardıç, dünyada 1900'lü yılların başlarında başlayan bu metodun, Türkiye'de 2000'li yıllardan bu yana farklı istasyonlarda kuşların göç yolları üzerine araştırmalar yapmak üzere faaliyete geçtiğini söyledi. Dr. Karaardıç şöyle konuştu: "Boğazkent, özellikle Akdeniz engeli öncesi ve sonrasında üreme alanlarından Afrika'daki küsleme alanlarına, ilkbaharda Afrika'daki küsleme alanlarından kuzeye, Sibirya'ya kadar uzanan uzun yolculuklarda kullanılan önemli bir konaklama alanı. Burada çok sayıda farklı kuş türünün bu koridoru kullanarak göç ettiklerini geçmiş çalışmalarımızda tespit ettik. Özellikle Türkiye'nin güneyindeki kuş halkalama istasyonlarından biri haline getirme yolunda 3 kurum iş birliği yaptık. Çalışmaları ilkbahar ve sonbahar göç dönemi olarak yürütüyoruz. İkinci dönem kuş halkalama çalışmalarına eylül ayında başladık. Duruma göre 15 Kasım tarihine kadar çalışmalara devam etmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarda ilkbaharda yakaladığımız İzmir yalıçapkınından sonbaharda farklı bir tane daha yakaladık. Bu da bölgede üreyen ve ülkemizde sınırlı bölgelerde yayılışı olan sınırlı bir bireyin tekrar yakalanması açısından önemli bir gelişme. Bunun yanında atmaca, mavi gerdan, arap bülbülü, boyun çeviren, kızıl gerdan gibi pek çok farklı türü yakaladık."Dr. Karaardıç, istasyonda toplanan bilgilerin paylaşımı koordinasyonunu sağlamak amacıyla 1960 yılında Avrupa Kuş Halkalama Birliği'nin kurulduğunu, Türkiye'yi temsilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün üye olduğunu söyledi. Dr. Karaardıç, yakalanan kuşlara verilen kodlar sayesinde hayvanın rotasının da belirlendiğini aktardı.

Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda ayrıca Denizli Pamukale Üniversitesi doktora ve araştırma öğrencisi Esat Kızılkaya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nde görevli Orman Mühendisi Hasan Uysal da kuş halkalama çalışmalarına katılıyor.


Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı
Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı
Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı
Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı
Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı
Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı
Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı
Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Finlandiya, Boğazkent, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Rus otel sahibi 15 kişilik grupla basıp kiracısına işkence yaptı
Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak! AK Partili isim tek tek açıkladı Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak! AK Partili isim tek tek açıkladı         
14:35
Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti         
14:12
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı         
14:03
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu         
11:12
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu         
10:12
İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir         
09:57
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 14:54:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei