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Boğazkent'te "sahilin çimlendirilmesi" tartışması - Son Dakika

Boğazkent'te "sahilin çimlendirilmesi" tartışması

18.01.2022 16:00
Boğazkent'te "sahilin çimlendirilmesi" tartışması

Serik ilçesinin Boğazkent Mahallesi'ndeki sahilin bir kısmının belediye tarafından çimlendirilerek parka dönüştürülmesine bazı mahalle sakinlerini destek verdi.

Serik ilçesinin Boğazkent Mahallesi'ndeki sahilin bir kısmının belediye tarafından çimlendirilerek parka dönüştürülmesine bazı mahalle sakinlerini destek verdi.

Parkta toplanan mahalle sakinleri ve karavancılar, son günlerde basında ve sosyal medyada çıkan parka ekilen çimlerin doğaya ve caretta carettalar ile kuşlara zarar verdiği yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Boğazkent Muhtarı Mehmet Çimen, yaptığı açıklamada, plajın olduğu yerin daha önce çok kötü durumda olduğunu söyledi.

Serik Belediyesine teşekkür eden Çimen, "Bu atıl yeri halkın hizmetine sundu. Plajın etrafında carettaların yerleri belirlenip koruma altına alınıyor. Vatandaşlar dokunmuyor. Öyle iddia edildiği gibi kuşun kumun içinde ne işi var. Bu kuşlar ilerideki Acısu deresine gider. Yaklaşık 4 kilometre doğumuzda kuş cennetimiz var. Belediye ve Boğazkent sakinleri hep birlikte oraya korumaktayız. Burada halkalama merkezide var. Kuşlarımıza burada hep birlikte sahip çıkıyoruz. Belediye burada sahili koruyor ve halka lüks bir hizmet veriyor." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Harun Komiser de Boğazkent'e yapılan en iyi hizmet olan Boğazkent Beach Park'a karşıt olmayı kabullenmediklerini ifade etti.

Parka karşı çıkmanın mantığını anlayamadıklarını dile getiren Komiser, "Belediye Başkanı futbol sahalarını kaldırarak oraları eski haline döndürdü. Bu bölgedeki sahipsizliğe meydan vermeyerek burayı Boğazkent'e kazandırdı. Uzun yıllardır gözlemlediğimiz gibi carettalar anca sahilden 30-40 metre içeriye yuvalarını yapıyorlar. Zaten burada gördüğünüz gibi o alan da tamamen carettalara bırakılmış durumda." dedi.

ALKÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hakan Karaardıç da yaptığı açıklamada, Boğazkent'in gerek bölgede üreyen kuş türleri, gerekse göç döneminde dinlenmek ve beslenmek amacıyla bölgemizi kullanan çok sayıda göçmen kuş türü için son derece önemli bir istasyon olduğunu bildirdi.

Bu bilinç ve hassasiyetle Boğazkent ve çevresine yatırımları planladıklarını aktaran Karaardıç, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda, özellikle ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde milyonlarca kuşun dinlendiği, gizlendiği ve beslendiği sazlık ve kamışlık alanları koruyoruz. Ayrıca, çocuklarımızın çevre koruma konusunda bilinçlenmeleri, ayrıca bu önemli göç güzergahında olan bölgemizde kuşların göç ekolojileri ve davranışlarının araştırılmasına destek olmak amacıyla, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ile Serik Belediyemizin de taraf olduğu Boğazkent Uygulamalı Çevre Eğitimi ve Kuş Halkalama İstasyonu protokolünü imzaladık. Bu protokolün uzun yıllar devam etmesi için tüm kurumlar gereken çabayı göstermektedir. Bugüne kadar bine yakın öğrenciye uygulamalı çevre eğitimleri verilmiştir. Yeniden yüz yüze eğitimlere başlandığı süreçten itibaren bu sayı çok daha fazla öğrenciye imkan sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir."

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Mehmet Çimen, Boğazkent, Komiser, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğazkent'te 'sahilin çimlendirilmesi' tartışması - Son Dakika


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