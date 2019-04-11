Boğazköprü'de Tadilat Yok, Zemin İyileştiriliyor
1 saat önce
Kayseri'nin Bogazköprü mevkiinde Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan " Kayseri Organize kavşağı ile Bogazköprü" arasındaki yolda zemin iyileştirme ve üst yapı sıcak karışım kaplama yapımı 3 ay içerisinde tamamlanacak.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:34 Kaynak: İHA
'nin Bogazköprü mevkiinde Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan " Kayseri Organize kavşağı ile Bogazköprü" arasındaki yolda zemin iyileştirme ve üst yapı sıcak karışım kaplama yapımı 3 ay içerisinde tamamlanacak.
Organize kavşağına kadar devam eden 3,3 km'lik yol kesimindeki yolun oturduğu bataklık ve zayıf zeminin iyileştirilmesine yönelik ileri yol yapım teknikleri kullanılarak zeminin ıslahının ve stabilitesinin kalıcı olarak sağlanarak yol konforunun ve trafik güvenliğinin artırılmasına ve yolun sathi kaplama olan üst yapısının sıcak karışım olarak yapılmasına yönelik çalışmalara 8 Nisan 2019 tarihinde başlanmıştır. Yolun üst yapısının yapımı ile birlikte köprünün kenar ayak zeminin ıslahı, yaklaşım dolgusunun hafif dolgu malzemesi ile yenilenmesi ve köprü ayağının güçlendirilmesi sağlanacak.
Çalışmalar bölgede daha önce uygulanmamış, ileri zemin iyileştirme tekniklerini kapsıyor ve nihai çözüm niteliği taşıyor.
Çalışmalar esnasında köprü trafiğinin tek yönden verilerek köprünün kullanılmasının teknik olarak mümkün olmadığı öğrenilirken, yapılan çalışmaların köprünün yeniden yapılması, daha önce yapılan imalatların tekrarlanması ya da yanlış imalat neticesinde oluşan bir sorunun çözümlenmesi olmadığının altı çizildi. Çalışmaların başlı başına yeni bir çalışma olduğu, yapılan asıl işin 3.3 kilometrelik kesimde kronikleşen zayıf bir zemin probleminin kalıcı bir şekilde çözülerek sürekli bakım maliyetlerini azaltarak, rahat, güvenli ve konforlu trafik akışının sağlanması olduğu kaydedildi. - KAYSERİ
Gücünü İspatlamak İçin Arkadaşlarına Kendisini Yumruklattı, İç Kanamadan Öldü
Galatasaray'da Ödeme Krizi! 100 Milyon TL Lazım
Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
Son Dakika! Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir