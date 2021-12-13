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Boğazköy Barajı çevresi temizlendi - Son Dakika

Boğazköy Barajı çevresi temizlendi

13.12.2021 15:45
Boğazköy Barajı çevresi temizlendi

İnegöl Belediyesi, Boğazköy Barajı çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Onlarca poşet çöp toplanan bölgede ortaya çıkan tablo sonrası Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşlara temizlik konusunda duyarlı olunması mesajı verdi.

İnegöl'ün önemli değerlerinden biri olan ve benzersiz bir görsel şölen sunan Boğazköy Barajı, ne yazık ki her geçen gün kirlenmeye devam ediyor. İnsan eliyle atılmış çöpler, turizm adına önemli bir değer olabilecek bölgeyi vahşi çöp depolama alanına çeviriyor.

İnegöl Belediyesi, zaman zaman bu bölgede temizlik çalışması gerçekleştirse de kirlenmeyi önlemek adına bir çözüm bulabilmiş değil. Geçtiğimiz hafta sonu da Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Boğazköy Barajı çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı. İş makineleri ve onlarca personel bölgeye giderek baraj etrafında duyarsız vatandaşların attığı çöpleri saatlerce topladı. Buradan toplanan 30 poşet çöp, bir çöp yığını oluşturdu. Hem doğaya zarar veren hem çevre kirliliği oluşturan çöplerin çoğunun plastik maddeler olması dikkat çekerken, bu acı tablo sonrası Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesaplarından vatandaşlara çağrıda bulunarak temizlik konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Boğazköy Barajı çevresi temizlendi

Alper Taban, Turizm, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Boğazköy Barajı çevresi temizlendi - Son Dakika


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