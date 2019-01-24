Son Dakika Haberleri: Boğazlarda 2014'ten Beri Rusya ve Kazakistan Petrolüyle Dolu En Uzun Tanker Kuyruğu Görüldü

Boğazlarda 2014'ten Beri Rusya ve Kazakistan Petrolüyle Dolu En Uzun Tanker Kuyruğu Görüldü

1 saat önce

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 2014’ten beri Rusya ve Kazakistan petrolüyle dolu en uzun tanker kuyruğunun görüldüğü belirtildi. Tankerler Karadeniz’den ayrılmak için normalden iki kat fazla olarak 13 gündür bekliyor. Geri dönebilen gemiler ortalama 15 gün bölgede beklemek zorunda kalıyor. Kuyruktaki tankerler Akdeniz’deki limanlara yaklaşık 39 milyon varil petrol götürecek. Gemilerin bekleme nedeni ise Türkiye’nin Eylül […]The post Boğazlarda 2014’ten beri Rusya ve Kazakistan petrolüyle dolu en uzun tanker kuyruğu görüldü appeared first on Enerji Enstitüsü.

Boğazlarda 2014'ten Beri Rusya ve Kazakistan Petrolüyle Dolu En Uzun Tanker Kuyruğu Görüldü, System.String[]
İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 2014'ten beri Rusya ve Kazakistan petrolüyle dolu en uzun tanker kuyruğunun görüldüğü belirtildi.

Tankerler Karadeniz'den ayrılmak için normalden iki kat fazla olarak 13 gündür bekliyor. Geri dönebilen gemiler ortalama 15 gün bölgede beklemek zorunda kalıyor. Kuyruktaki tankerler Akdeniz'deki limanlara yaklaşık 39 milyon varil petrol götürecek.

Gemilerin bekleme nedeni ise Türkiye'nin Eylül 2018'de getirdiği yeni geçiş kuralları. Düzenleme gereği gemilerin büyük kısmına geçiş sırasında römorkörlerin eşlik etmesi gerekiyor. Ayrıca kötü hava koşulları da geçişlere engel oluyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:03 

Karadeniz, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Sektörel
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