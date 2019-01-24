Boğazlarda 2014'ten Beri Rusya ve Kazakistan Petrolüyle Dolu En Uzun Tanker Kuyruğu Görüldü
1 saat önce
İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 2014’ten beri Rusya ve Kazakistan petrolüyle dolu en uzun tanker kuyruğunun görüldüğü belirtildi. Tankerler Karadeniz’den ayrılmak için normalden iki kat fazla olarak 13 gündür bekliyor. Geri dönebilen gemiler ortalama 15 gün bölgede beklemek zorunda kalıyor. Kuyruktaki tankerler Akdeniz’deki limanlara yaklaşık 39 milyon varil petrol götürecek. Gemilerin bekleme nedeni ise Türkiye’nin Eylül […]The post Boğazlarda 2014’ten beri Rusya ve Kazakistan petrolüyle dolu en uzun tanker kuyruğu görüldü appeared first on Enerji Enstitüsü.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:03
Rusya Lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Böyle Uğurladı
İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan
Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor
2 Metre 30 Santim ve 250 Kilogram Ağırlığındaki Balığı Görenler, Telefona Sarıldı