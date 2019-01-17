Son Dakika Haberleri: Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumları Sınav Sonuçları Açıklandı

Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumları Sınav Sonuçları Açıklandı

1 saat önce

Adalet Bakanlığı ile CTE kamu personeli alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı.

Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumları Sınav Sonuçları Açıklandı, System.String[]
Adalet Bakanlığı ile CTE kamu personeli alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı.

T.C. Boğazlıyan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca yapılan sözlü sınavda 61 kişi başarılı olurken, 17 kişi de yedek listede yer aldı. 307 kişi ise sınavda başarısız oldu.

Boğazlıyan Adliyesi resmi İnternet sitesinde yayınlanan sonuçlara göre; 45 infaz koruma memuru, 1 Ceza İnfaz Kurumu Katibi, 6 Şoför Destek Personeli, 2 sağlık personeli, 2 aşçı, 1 kaloriferci destek personeli, 1 elektrik teknisyeni, 1 inşaat teknisyeni ve 1 bilgisayar teknisyeni Merkez ve Mülhakat Ceza İnfaz Kurumları'na girmeye hak kazandı. Sınava başvuranlar; http://www.bogazliyan.adalet.gov.tr sitesinin duyurular kısmında yayınlandı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

Boğazlıyan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! 21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı

10 Yıl Boyunca Çalıştığı İşten Tazminatsız Kovuldu! Avukatının Zekice Savunmasıyla 21,5 Milyon Dolar Tazminat Kazandı Askere Gideceklerin Ailelerine Ücretsiz Sağlık İmkanı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:33:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumları Sınav Sonuçları Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]