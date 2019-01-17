Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumları Sınav Sonuçları Açıklandı
1 saat önce
Adalet Bakanlığı ile CTE kamu personeli alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı.
Adalet Bakanlığı
ile CTE
kamu personeli alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı.
T.C. Boğazlıyan
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca yapılan sözlü sınavda 61 kişi başarılı olurken, 17 kişi de yedek listede yer aldı. 307 kişi ise sınavda başarısız oldu.
Boğazlıyan Adliyesi resmi İnternet sitesinde yayınlanan sonuçlara göre; 45 infaz koruma memuru, 1 Ceza İnfaz Kurumu Katibi, 6 Şoför Destek Personeli, 2 sağlık personeli, 2 aşçı, 1 kaloriferci destek personeli, 1 elektrik teknisyeni, 1 inşaat teknisyeni ve 1 bilgisayar teknisyeni Merkez
ve Mülhakat Ceza İnfaz Kurumları'na girmeye hak kazandı. Sınava başvuranlar; http://www.bogazliyan.adalet.gov.tr sitesinin duyurular kısmında yayınlandı. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:42 Kaynak: İHA
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