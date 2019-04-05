Son Dakika Haberleri: Boğazlıyan'da Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

Boğazlıyan'da Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Boğazlıyan Belediye Başkanı seçilen Gökhan Coşar, mazbatasını alarak görevine başladı.

Boğazlıyan'da Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı, System.String[]
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Boğazlıyan Belediye Başkanı seçilen Gökhan Coşar, mazbatasını alarak görevine başladı.


AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte adliyeye gelen Coşar'a mazbatasını Boğazlıyan İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ramazanoğlu verdi.

Daha sonra partililer ve vatandaşlar tarafından belediye önünde karşılanan Coşar, eski Belediye Başkanı Hamdi Erdal'dan mührü teslim alarak görevine başladı.

Coşar, 2014 yılından bu yana Boğazlıyan'da Ak kadroların büyük hizmetler yaptığını belirterek, tüm Boğazlıyan'ı kucaklayarak, gönüllere dokunacak hizmet yapacağını söyledi.

Öte yandan, CHP'den seçilen Uzunlu Belde Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, AK Parti'den seçilen Sırçalı Belde Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Ovakent Belde Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Yamaçlı Belde Belediye Başkanı Şaban Altıntaş ve MHP'den seçilen Yenipazar Belde Belediye Başkanı Menderes Baran mazbatasını alarak görevine başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:47 Kaynak: AA

Yozgat, AK Parti, Boğazlıyan, Güncel
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