Son Dakika Haberleri: Boğazlıyan'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Boğazlıyan'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

1 saat önce

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir mağazadan giysi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Boğazlıyan'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı, System.String[]
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir mağazadan giysi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İlçe merkezinde 2 gün önce bir mağazada yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheliler M.K, A.E. ve B.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Yozgat, Boğazlıyan, Güncel
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