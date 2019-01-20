Boğazlıyan'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı
1 saat önce
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir mağazadan giysi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Yozgat
'ın Boğazlıyan
ilçesinde bir mağazadan giysi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İlçe merkezinde 2 gün önce bir mağazada yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheliler M.K, A.E. ve B.O'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:10 Kaynak: AA
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