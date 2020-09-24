Boğazlıyan'da huzur toplantısı yapıldı - Son Dakika

Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürü Volkan Güneş, mahalle muhtarlarıyla "toplantısı"nda bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Güneş, huzur ve güvenin sağlanmasında emniyet kadar muhtar ve vatandaşların da önemli görevi olduğunu söyledi.

Güneş, halka en iyi ve güvenilir hizmetin verilmesinin çok önemli olduğunu anlatarak, "El birliği ile çalışıp ilçenin asayişini, huzurunu ve güvenliğini daha da iyi yere getirebilmek için muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza da büyük görevler düşmektedir. İlçemiz huzur ve güvenlik açısından iyi durumda ama yine de tedbiri elden bırakmayarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğiz." dedi.

Toplantıda, muhtarlarla fikir alışverişi yapıldı, özellikle Kovid-19 tedbirlerine vatandaşların üst seviyede uyulmasının sağlanması istendi.