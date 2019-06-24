Son Dakika Haberleri: Boğazlıyan'da "Şehit Emanetleri Sergisi"
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Boğazlıyan'da "Şehit Emanetleri Sergisi"

1 saat önce

Boğazlıyan ilçesinde terör olaylarında şehit olanların kıyafet ve eşyalarından oluşan "Şehit emanetleri sergisi" açıldı.

Boğazlıyan'da
Boğazlıyan ilçesinde terör olaylarında şehit olanların kıyafet ve eşyalarından oluşan "Şehit emanetleri sergisi" açıldı.
Belediye düğün salonunda düzenlenen sergi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan duanın ardından açıldı.
Açılışta konuşan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.
Coşar, gözünü kırpmadan ölüme yürüyen yiğitlerin, görev sırasında, şehit olduğu esnada ya da günlük olarak kullandığı eşyalardan oluşan yaklaşık 200 kişisel eşyanın sergilendiğini anlatarak, "Serginin açılışında, bu manevi hava ve atmosferde böyle güzel bir açılışın gururunu yaşıyoruz. Bizlerin bir sorumluluğu da ölüme giden, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) komşusu, cennet kokusu insanlarımızın emanetlerini, hatıralarını ilelebet saygı duymak ve yaşatmaktır." dedi.
Boğazlıyan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ergün Yalçın da şehit kardeşini hiç unutmadığını belirterek, "Cenab-ı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Şehitlerimiz bu vatan için şehit oldular. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından açılış yapılarak sergi gezildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:46 Kaynak: AA
Boğazlıyan, Güncel
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