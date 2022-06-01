Boğazlıyan'da trafik ekipleri "reflektör" uygulaması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Boğazlıyan'da trafik ekipleri "reflektör" uygulaması yaptı

01.06.2022 18:18
Boğazlıyan'da trafik ekipleri "reflektör" uygulaması yaptı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Şehit Fevzi Bekar Bölge Trafik Amirliği ekipleri, traktörler üzerinde reflektör uygulaması yaptı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Şehit Fevzi Bekar Bölge Trafik Amirliği ekipleri, traktörler üzerinde reflektör uygulaması yaptı.

Kayseri-Yozgat kara yolunda traktör sürücülerini durduran ekipler, römorklardaki reflektörleri kontrol etti.

Reflektörü olmayan sürücüleri uyaran ekipler, tarım bölgesi olan Boğazlıyan'da traktör sayısının oldukça yüksek olduğunu belirterek, özellikle traktörlerin karıştığı olası trafik kazalarının azaltılması için ışıklandırma ve reflektörün önemli olduğunu belirtti.

Trafik polisleri, reflektörü olmayan sürücülere de reflektör hediye etti.

Çiftçilerden Fikret Şanlı da yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, trafik polislerine teşekkür etti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kayseri'deki terör saldırısının faillerine 70'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi Kayseri'deki terör saldırısının faillerine 70'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi Şehit Özel Harekatçı Murat Kafkas Muaythai Şampiyonası sona erdi Şehit Özel Harekatçı Murat Kafkas Muaythai Şampiyonası sona erdi
Kaynak: AA

Boğazlıyan, Kayseri, Yozgat, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğazlıyan'da trafik ekipleri 'reflektör' uygulaması yaptı - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 18:23:18. #1.11#
SON DAKİKA: Boğazlıyan'da trafik ekipleri "reflektör" uygulaması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement