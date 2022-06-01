Boğazlıyan'da trafik ekipleri "reflektör" uygulaması yaptı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Şehit Fevzi Bekar Bölge Trafik Amirliği ekipleri, traktörler üzerinde reflektör uygulaması yaptı.

Kayseri-Yozgat kara yolunda traktör sürücülerini durduran ekipler, römorklardaki reflektörleri kontrol etti.

Reflektörü olmayan sürücüleri uyaran ekipler, tarım bölgesi olan Boğazlıyan'da traktör sayısının oldukça yüksek olduğunu belirterek, özellikle traktörlerin karıştığı olası trafik kazalarının azaltılması için ışıklandırma ve reflektörün önemli olduğunu belirtti.

Trafik polisleri, reflektörü olmayan sürücülere de reflektör hediye etti.

Çiftçilerden Fikret Şanlı da yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, trafik polislerine teşekkür etti.