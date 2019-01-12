Son Dakika Haberleri: Boğazlıyan'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Boğazlıyan'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

1 saat önce

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Boğazlıyan'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Boğazlıyan Kaymakamlığı ve Sırçalı Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Sırçalı orman alanında kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvanlar için doğaya yem bırakıldı. Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nun başkanlığında yapılan 2019-2020 Av Sezonu İlçe Av Komisyonu toplantısının ardından yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya et, yeşillik, ekmek, buğday bırakıldı. Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu yaptığı açıklamada yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini ve hayvanların açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını işaret ederek "Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvanlar için görevimizi yerine getirdik. Doğaya yiyecek bırakarak bu zorlu kış şartlarında hayvanlara destek olduk. İlerleyen dönemlerde de bu etkinliğimiz devam edecek" dedi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

Sırçalı, Yozgat, Boğazlıyan, Güncel
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