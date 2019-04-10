Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey Anıldı

Boğazlıyan Kaymakamı "Milli Şehit" Kemal Bey, ölümünün 100. yılında mezarı başında anıldı.

Boğazlıyan Kaymakamı "Milli Şehit" Kemal Bey, ölümünün 100. yılında mezarı başında anıldı.



Kemal Bey'in Kadıköy Kuşdili Mezarlığındaki kabri başında gerçekleşen anma töreninde birçok sivil toplum temsilcisi ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve selefi Altınok Öz de hazır bulundu. Şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan anma etkinliği, Kemal Bey ve dönemin siyasi tarihi hakkında konuşmalarla devam etti.



Anma etkinliği, konuşmaların ardından okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dua ile son buldu.



- Kaymakam Kemal Bey



Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Ermeni ayaklanmasının önlenmesi amacıyla çıkarılan tehcir uygulamasında hatalı olduğu iddiasıyla yargılanmış, bu davada aklanmış, ancak buna rağmen işgalci güçlerin baskısıyla Osmanlı Hükümetince 10 Nisan 1919 yılında idam edilmişti.



Kaymakam Kemal Bey, Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim 1922'de "Milli Şehit" ilan edilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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