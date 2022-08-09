Boğazlıyan'da Kur'an kursu öğrencileri hem öğreniyor hem eğleniyor

Onur, kurslarda öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuma derslerinin yanında hocalar eşliğinde sportif ve sanatsal faaliyetler yapıldığını anlatarak, "Çocuklarımıza hayvan sevgisi de aşılanıyor. Bazı cami ve Kur'an kurslarının bahçesinde bulunan hayvanları besliyorlar." dedi.

Boğazlıyan Müftülüğünce açılan Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler temel dini bilgiler ve değerler eğitiminin yanı sıra oynadıkları oyunlarla hem öğreniyor hem eğleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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