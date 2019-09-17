Bogazlıyan Şeker Fabrikası 13. Kampanyası Dualar Eşliğinde Başladı

Kayseri Şeker'in üç fabrikasından birisi olan Boğazlıyan Şeker Fabrikasında 2019-2020 kampanya dönemi dualar eşliğinde başladı.



Boğazlıyan Şeker Fabrikasının 13. Kampanya açılış törenine Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Başkan Vekili Hurşit Dede, Yönetim Kurulu üyelerinden Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyelerinden Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Demir, Abdullah Borazan, Şaban Güner, Genel Müdür yardımcısı Kazım Duygulu, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı çiftçiler ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası çalışanları katıldılar.



Kampanya açılış töreninde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Bizler işimizi en iyi biçimde başarmanın heyecanı ile kampanyamızı başlatıyoruz. Cenab-ı Allah öncelikle kaza bela vermesin. Ağız tadıyla bu kampanyayı başlatmayı ve bitirmeyi nasip eylesin dedi.



Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Boğazlıyan Şeker Fabrikamızda günlük ortalama 13.500 ton civarında pancar kesimimiz söz konusu olacak. Geçen sene 90 günü tamamlamamıştık. Bu sene oluşan fazla üretim ve olumlu verim nedeniyle 98 gün gibi bir süre hedefliyoruz İnşallah. Biz de zaten en az 100 gün çalışması için gayret gösteriyoruz.



Hepinizin bildiği gibi Türkiye'de son bir yıl içerisinde pek çok ürüne zam geldi fiyatlar arttı. Özellikle tarımda girdi maliyetleri arttı. Bunun karşılığı olarak da pancar fiyatlarının belirlenmesi çiftçinin de beklentisinin üzerinde oldu. Allaha şükür. Sayın Cumhur Başkanımız Türk Şekerin fiyatını 300 TL/ton olarak açıkladı. İyi bir fiyat olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı hem bizim çiftçimiz hem de Türkiye'deki pancar çiftçilerinin tamamı memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Biz Kayseri Şeker olarak her zaman farkımızı ortaya koyduğumuz gibi bu konuda da ortaya koyuyoruz. Artı 10 TL uygulamamızı bu senede gerçekleştireceğiz inşallah.



Bildiğiniz gibi son iki senedir Randevu sistemi uygulanıyor. Bu sene de randevu sistemini başarılı bir şekilde yapmayı planladık ve hedefledik. Bu randevu sistemimizden dolayı prim uygulamamızı ilan ettik. Randevuya uyanlar bu prim uygulamasından en iyi şekilde faydalanacaklar. Bu anlamda kimseyi mecbur tutmuyoruz herkes randevuya uyacak demiyoruz. Kendi şartlarına göre bu primden faydalanmak isteyen çiftçimiz randevuya uymak durumunda. Geçen yıl % 92 oranında randevu sistemine uyulmuştu. Bu yılda en az bu oranda randevuya uyulmasını bekliyoruz dedi.



Fabrikaya, 2019-2020 kampanyasının ilk pancarını getiren üç pancar ekicisinin ödüllendirilmesi sonrasında Dualar ve tekbirler eşliğinde kurban kesimiyle birlikte Fabrikaya pancar alımına başlandı. - KAYSERİ