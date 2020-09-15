Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda kireç ocağı ateşlendi - Son Dakika

Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nın 18 Eylül'de başlayacağı 14. pancar alım kampanyasının ilk adımı olan kireç ocağı, kurban kesilerek yakıldı.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrikanın önünde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Kayseri Şeker ailesindeki üç fabrikadan biri olan Boğazlıyan Şeker'in pancar alım kampanyasının çiftçilere ve tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Kampanyada işletmeye ilk pancar, 19 Eylül'de alınacak, 90 gün sürmesi hedeflenen kampanyada 1 milyon 250 bin ton pancar işlenerek 180 bin ton şeker, 240 bin ton yaş küspe, 15 bin ton kuru küspe ve 45 bin ton melas üretilmesi planlanıyor.

Törene, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Fabrikası genel müdür yardımcıları İsmail Gedik ve Sırrı Doğanlı'nın yanı sıra sınırlı sayıda çalışan katıldı.